В Казани откроют 37 елочных городков, первая елка уже работает

15:15, 28.11.2025

Массовая установка елок в остальных парках и скверах города стартует в начале декабря

Фото: Максим Платонов

В этом году во всех районах Казани будет обустроено 37 елочных городков. Большая часть из них начнет появляться в начале декабря, а торжественные открытия запланированы непосредственно в преддверии Нового года. Об этом сообщили в мэрии.

Первое дерево уже сияет на площади возле Дворца культуры химиков в Московском районе. Массовая установка новогодних елок в остальных парках и скверах города стартует в начале декабря.

Распределение елочных городков по районам:

  • Вахитовский и Приволжский районы встретят Новый год с семью новогодними красавицами. На площадке перед ДК «Мирный» главный символ праздника появится впервые, а перед Детским центром «Экият» установят 10-метровую бесхвойную светодиодную ель.
  • Советский район станет рекордсменом по числу праздничных деревьев — здесь их разместят 14.
  • В Кировском и Московском районах планируется установка 10 елок.
  • Ново-Савиновский и Авиастроительный районы украсят пять новогодних елей.
  • На территории префектуры «Старый город» появится одна праздничная елка.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Казанский Кремль анонсировал праздничную программу во Дворе присутственных мест: с 27 декабря 2025 года по 6 января 2026 года гостей ждут спектакли, танцы и песни вокруг елки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселые интерактивы с любимыми сказочными героями. Вход на все мероприятия — свободный.

Рената Валеева

