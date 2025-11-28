В Казани откроют 37 елочных городков, первая елка уже работает

Массовая установка елок в остальных парках и скверах города стартует в начале декабря

Фото: Максим Платонов

В этом году во всех районах Казани будет обустроено 37 елочных городков. Большая часть из них начнет появляться в начале декабря, а торжественные открытия запланированы непосредственно в преддверии Нового года. Об этом сообщили в мэрии.

Первое дерево уже сияет на площади возле Дворца культуры химиков в Московском районе. Массовая установка новогодних елок в остальных парках и скверах города стартует в начале декабря.

Распределение елочных городков по районам:

Вахитовский и Приволжский районы встретят Новый год с семью новогодними красавицами. На площадке перед ДК «Мирный» главный символ праздника появится впервые, а перед Детским центром «Экият» установят 10-метровую бесхвойную светодиодную ель.

Советский район станет рекордсменом по числу праздничных деревьев — здесь их разместят 14.

В Кировском и Московском районах планируется установка 10 елок.

Ново-Савиновский и Авиастроительный районы украсят пять новогодних елей.

На территории префектуры «Старый город» появится одна праздничная елка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Казанский Кремль анонсировал праздничную программу во Дворе присутственных мест: с 27 декабря 2025 года по 6 января 2026 года гостей ждут спектакли, танцы и песни вокруг елки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселые интерактивы с любимыми сказочными героями. Вход на все мероприятия — свободный.

Рената Валеева