В Казани откроют 37 елочных городков, первая елка уже работает
Массовая установка елок в остальных парках и скверах города стартует в начале декабря
В этом году во всех районах Казани будет обустроено 37 елочных городков. Большая часть из них начнет появляться в начале декабря, а торжественные открытия запланированы непосредственно в преддверии Нового года. Об этом сообщили в мэрии.
Первое дерево уже сияет на площади возле Дворца культуры химиков в Московском районе. Массовая установка новогодних елок в остальных парках и скверах города стартует в начале декабря.
Распределение елочных городков по районам:
- Вахитовский и Приволжский районы встретят Новый год с семью новогодними красавицами. На площадке перед ДК «Мирный» главный символ праздника появится впервые, а перед Детским центром «Экият» установят 10-метровую бесхвойную светодиодную ель.
- Советский район станет рекордсменом по числу праздничных деревьев — здесь их разместят 14.
- В Кировском и Московском районах планируется установка 10 елок.
- Ново-Савиновский и Авиастроительный районы украсят пять новогодних елей.
- На территории префектуры «Старый город» появится одна праздничная елка.
Ранее Казанский Кремль анонсировал праздничную программу во Дворе присутственных мест: с 27 декабря 2025 года по 6 января 2026 года гостей ждут спектакли, танцы и песни вокруг елки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселые интерактивы с любимыми сказочными героями. Вход на все мероприятия — свободный.
