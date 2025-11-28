Экскурсии по заброшенным зданиям становятся трендом в Казани

Исследователи городской архитектуры отмечают, что «заброшки» привлекают людей своей загадочностью и атмосферой

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В центре Казани появилась новая форма туристических экскурсий — посещение заброшенных зданий. Местные гиды знакомят туристов с недостроями и покинутыми объектами, сообщает ГТРК «Татарстан».

Исследователи городской архитектуры отмечают, что заброшенные здания привлекают людей своей загадочностью и атмосферой. Некоторые объекты, такие как Дом Сурина на улице Горького, известны уникальными архитектурными элементами. По словам экспертов, интерес к заброшенным объектам вызван несколькими факторами: любопытством, желанием испытать адреналин и стремлением прикоснуться к истории без музейных витрин. Однако не все такие экскурсии безопасны — некоторые здания находятся в аварийном состоянии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что особую обеспокоенность вызывает ситуация с так называемым Домом Музейщика, который находится в центре города и представляет опасность для окружающих, особенно для детей. Несмотря на растущую популярность таких экскурсий, их юридический статус остается неопределенным.

Напомним, что остров-град Свияжск лидирует среди железнодорожных туров в Татарстане.

Наталья Жирнова