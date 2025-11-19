Раис Татарстана встретился с послом Афганистана

Рустам Минниханов выразил заинтересованность в расширении поставок промышленной продукции в Афганистан

В Доме правительства Татарстана состоялась встреча раиса Рустама Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Афганистана в России Гулл Хассаном Хассаном. Основной темой обсуждения стало развитие двустороннего взаимодействия между регионами.

Рустам Минниханов подчеркнул позицию России, которая заключается в поддержке создания условий для устойчивого развития Афганистана и решении гуманитарных вопросов. Также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества. Татарстан выразил заинтересованность в расширении поставок промышленной продукции в Афганистан.

Стоит отметить, что сотрудничество между регионами активно развивается. В 2023 году Афганистан принял участие в Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани. В мае 2025 года представительная афганская делегация во главе с заместителем премьер-министра Абдулом Гани Барадаром участвовала в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В августе 2025 года состоялся ответный визит татарстанской делегации в Афганистан под руководством заместителя премьер-министра — министра промышленности и торговли Олега Коробченко.

Ранее сообщалось, что Афганистан ведет переговоры с Россией о приеме карт «Мир».

Наталья Жирнова