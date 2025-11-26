Татарстан попал в лонг-лист Российской премии в сфере креативных индустрий в двух номинациях

Республика представлена в номинациях «Креативное событие» и «Креативный город»

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан попал в лонг-лист Российской премии в сфере креативных индустрий в двух номинациях. Шорт-лист будет известен завтра.

В номинацию «Креативное событие» включили этно-модерн-фестиваль Karakuz. Мероприятие проходит в Альметьевске, который, в свою очередь, попал в номинацию «Креативный город».

Напомним, недавно правительство Татарстана утвердило критерии приоритетных креативных индустрий, включающих IT, архитектуру, моду и традиционное искусство. Наибольшее внимание уделят сегментам с большим экономическим потенциалом и культурным влиянием. Кроме того, в республике планируют создать штаб по развитию креативных индустрий.



Галия Гарифуллина