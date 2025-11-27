Стрелявший у Белого дома проехал около четырех тысяч километров через все США

Подозреваемый устроил засаду и открыл огонь по двум военнослужащим Нацгвардии

Мужчина, подозреваемый в недавнем нападении на военнослужащих Национальной гвардии США вблизи Белого дома, проехал на автомобиле несколько тысяч километров, чтобы добраться до столицы. Об этом сообщила генпрокурор округа Колумбия Джанин Пирро, пишет ТАСС.

— Он проживал в Беллингхеме, штат Вашингтон, со своей женой и, как мы полагаем, пятью детьми. Из того, что нам о нем известно, он проехал на своей машине через всю страну из штата Вашингтон с целью добраться до столицы нашей страны. Штат Вашингтон расположен на тихоокеанском побережье США, и расстояние до Вашингтона (округ Колумбия) составляет около 4 тысяч километров, — заявила Пирро.

Директор ФБР Кэш Пател сообщил, что его ведомство уже провело обыски в доме подозреваемого в Беллингхеме, а также по еще одному адресу в Сан-Диего (штат Калифорния). По его словам, следователи активно допрашивают членов семьи, близких и знакомых обвиняемого. В ходе обысков были изъяты несколько мобильных телефонов, компьютеров и планшетов, содержимое которых в настоящее время тщательно проверяется.

Напомним, инцидент произошел неподалеку от Белого дома, вблизи станции метро Farragut. Подозреваемый устроил засаду и открыл огонь по двум военнослужащим Национальной гвардии США. Личность нападавшего установлена — им оказался мигрант из Афганистана Рахманулла Лаканвал, прибывший в США в 2021 году. В результате нападения оба нацгвардейца получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Место происшествия было оцеплено, сам подозреваемый также получил ранения и был госпитализирован.

