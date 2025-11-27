Правительство предложило засчитывать службу добровольцев СВО в выслугу лет для пенсии

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий учет времени службы участников СВО в добровольческих формированиях при установлении пенсионных выплат за выслугу лет. Документ доступен в думской электронной базе, пишет РИА «Новости».

Инициатива призвана расширить перечень учитываемых периодов при назначении пенсий. «В рамках дальнейшего совершенствования мер социальной поддержки участников специальной военной операции предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об обороне», при назначении пенсий в соответствии с Законом №4468-1», — говорится в пояснительной записке.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее подчеркнул, что данная мера является логичным продолжением уже действующей поддержки. По его словам, период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости.

— Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, — отметил глава кабмина.



Ранее правительство дало поддержку законопроекту, который устанавливает право ветеранам боевых действий, вернувшимся на гражданскую работу после мобилизации или службы по контракту в период СВО, оставаться на рабочем месте при сокращении штата.

Рената Валеева