Кабмин поддержал законопроект о праве ветеранов СВО сохранять работу при сокращении
Инициатор поправок — председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Правительство России дало принципиальную поддержку законопроекту, который устанавливает преимущественное право ветеранам боевых действий, вернувшимся на гражданскую работу после мобилизации или службы по контракту в период СВО, оставаться на рабочем месте при сокращении штата, пишет ТАСС.
- Инициатор поправок — председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Документ предлагает дополнить статью 179 Трудового кодекса, расширив перечень категорий работников, имеющих преимущество при равной квалификации и производительности труда, за счет включения сотрудников, возобновивших трудовую деятельность после призыва по мобилизации или заключения контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.
В отзыве Кабмина отмечено, что правительство поддерживает инициативу при условии доработки проекта с учетом ряда замечаний — в частности, уточнения формулировок и срока вступления норм в силу.
