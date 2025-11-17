Кабмин поддержал законопроект о праве ветеранов СВО сохранять работу при сокращении

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России дало принципиальную поддержку законопроекту, который устанавливает преимущественное право ветеранам боевых действий, вернувшимся на гражданскую работу после мобилизации или службы по контракту в период СВО, оставаться на рабочем месте при сокращении штата, пишет ТАСС.

Инициатор поправок — председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документ предлагает дополнить статью 179 Трудового кодекса, расширив перечень категорий работников, имеющих преимущество при равной квалификации и производительности труда, за счет включения сотрудников, возобновивших трудовую деятельность после призыва по мобилизации или заключения контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.

В отзыве Кабмина отмечено, что правительство поддерживает инициативу при условии доработки проекта с учетом ряда замечаний — в частности, уточнения формулировок и срока вступления норм в силу.



Анастасия Фартыгина