Италия экстрадировала в Германию украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Подозреваемый доставлен в Германию на вертолете в сопровождении немецких чиновников

Фото: Динар Фатыхов

Италия экстрадировала в Германию 49-летнего украинца, который, по данным следствия, является предполагаемым организатором диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на федеральную прокуратуру Карлсруэ.

Подозреваемый Сергей Кузнецов, был передан итальянскими властями немецкой полиции и доставлен в Германию на вертолете в сопровождении немецких чиновников.

Федеральная прокуратура сообщила, что в пятницу его представят следственному судье Федерального суда в Карлсруэ, который, как ожидается, выступит с официальным обвинением.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее, 19 ноября, СМИ информировали, что Верховный суд Италии оставил в силе решение об экстрадиции в ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о подрыве газопроводов.

Задержание Кузнецова произошло в августе текущего года в Италии. С 21 августа он находился под заключением в курортном городе Риччоне. 16 сентября итальянский суд постановил экстрадировать его в Германию, однако адвокат Кузнецова с тех пор пытался обжаловать это решение.

Напомним, в сентябре 2022 года произошла серия мощных взрывов, приведших к разгерметизации двух ниток газопровода «Северный поток» и одной нитки «Северного потока — 2» в Балтийском море, вблизи датского острова Борнхольм. В Российской Федерации по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Рената Валеева