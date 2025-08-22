Украинцу Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы за диверсию на «Северных потоках»

Также проверяют его причастность к взрыву на нефтяном танкере Seajewel в порту Савоны в феврале текущего года

Фото: Рената Валеева

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток», грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Об этом сообщает портал Open.online.

49-летний Кузнецов был задержан итальянскими карабинерами в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры. Следствие полагает, что он координировал диверсии на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море, произошедшие в сентябре 2022 года.

— Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас он ожидает начала процесса экстрадиции, — говорится в сообщении.

Завтра Кузнецов предстанет перед судом для подтверждения решения об аресте и рассмотрения запроса на экстрадицию в ФРГ, сообщает местное издание Resto del Carlino. Ему будет предоставлен адвокат и переводчик. Изъятые у него электронные устройства — смартфоны и компьютеры — будут изучены следователями для поиска дополнительных контактов и связей.

Кузнецов был арестован во время отдыха с семьей в Италии. О находящемся в розыске лице местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе. По данным Corriere della Sera, он, предположительно, приобрел авиабилеты в Польше.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После ареста Кузнецова, которого называют бывшим агентом украинских спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к взрыву на нефтяном танкере Seajewel в порту Савоны в феврале текущего года. Прокуратура Генуи запросила информацию на этот счет. Предполагается, что целью атаки на танкер был удар по так называемому «теневому флоту», перевозящему российскую нефть вопреки санкциям.

Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция ведут расследование, не исключая целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Рената Валеева