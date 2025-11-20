Суд Италии разрешил экстрадицию в ФРГ подозреваемого по делу «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии считает Кузнецова главой диверсионной группы, которая, предположительно, организовала диверсию на газопроводах

Высший кассационный суд Италии принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщил адвокат Николай Катеринчук украинскому «Общественному телевидению». Экстрадиция, по словам адвоката, состоится через 10 дней.

Генпрокуратура ФРГ считает 49-летнего Кузнецова главой диверсионной группы, которая, предположительно, организовала диверсию на газопроводах. В прошлом он занимал командные позиции в одном из элитных подразделений ПВО ВСУ.

Итальянский суд счел достаточными основания для передачи Кузнецова Германии, где ему предъявлено обвинение в «антиконституционной диверсии», предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Суд отверг аргументы защиты, в частности довод адвоката Николы Канестрини об «иммунитете» Кузнецова как военнослужащего «государства, находящегося в состоянии войны».

Украинец был задержан в августе на Адриатическом побережье в Италии и с 21 августа находился в заключении в курортном городе Риччоне. В сентябре суд в Италии уже постановлял экстрадировать Кузнецова в Германию, и с тех пор его защита пыталась добиться отмены этого решения. Она пыталась опереться на решение польского суда, который ранее не разрешил выдать немецким правоохранителям другого фигуранта дела — Владимира Журавлева.

Напомним, 26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Россия считает, что подрыв был совершен при поддержке США, и квалифицирует произошедшее как акт международного терроризма.

Рената Валеева