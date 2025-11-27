Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 ноября

17:54, 27.11.2025

Официальный курс доллара США составляет 78,25 рубля

Фото: Реальное время

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 ноября. Некоторые денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,34 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро — на 0,72 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,25 рубля;
  • евро — 90,79 рубля;
  • юань — 11,03 рубля.
Рената Валеева

Экономика

