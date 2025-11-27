ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 ноября
Официальный курс доллара США составляет 78,25 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 ноября. Некоторые денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,34 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро — на 0,72 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,25 рубля;
- евро — 90,79 рубля;
- юань — 11,03 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».