Старинный особняк купцов Логутовых в Чистополе выставлен на аукцион за 1 рубль

Такая практика в Татарстане наблюдается уже с 2023 года: за символическую сумму продано более 20 исторических зданий

В Чистополе на продажу выставлен исторический особняк середины XIX века, расположенный по адресу улица Карла Маркса, 11. Здание, принадлежавшее семье купцов Логутовых, известных своей деятельностью в сфере хлеботорговли, представляет собой ценный памятник архитектуры в стиле позднего классицизма, сообщает Госкомитет по охране ОКН Татарстана.

История здания тесно связана с купеческим прошлым Чистополя. В XIX веке город славился развитой торговлей, где особое место занимало хлебное дело. Именно благодаря активной деятельности местных купцов город активно развивался и благоустраивался.

Особняк, находящийся сегодня в неудовлетворительном состоянии, выставлен на аукцион за символическую стоимость в один рубль. Новый собственник должен будет провести реставрационные работы, предотвратить дальнейшее разрушение здания и адаптировать его для современного использования. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря.

Ранее в Чистополе на аукцион за 1 рубль был выставлен еще один объект культурного наследия — дом, где в 1941—1943 годах проживали известные писатели Константин Тренев и Петр Павленко.

Напомним, что в Татарстане с 2023 года продали почти 20 ОКН за символическую цену. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова