Жители Татарстана пожаловались на строительство завода по производству МСЗ

Большинство их опасений связано с изменением экологии, вызванным якобы сжиганием мусора, а не производства деталей для МСЗ

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

«...против любого строительства или деятельности, связанной с отходами...»

В Казани завершились общественные обсуждения проекта государственной экологической экспертизы комплекса термического обезвреживания и утилизации отходов серии «Нефрит-Р». В них приняли участие 16 человек. Соответствующее заключение опубликовано на портале мэрии Казани.

Одним из ключевых замечаний стало отсутствие в технической документации проекта «Комплекс термического обезвреживания и утилизации отходов серии «Нефрит-Р» (КТОиУО)» мониторинга уровня супертоксичных соединений, таких как диоксины и циклофураны, в воздухе на границах санитарно-защитной зоны.

— ...Выражаю категорическое несогласие с проведением экологической экспертизы оценки воздействия на окружающую среду «Комплекса термического обезвреживания и утилизации отходов серии «Нефрит-Р» на данной территории. Также выражаю свое несогласие как собственник земельного участка на прилегающей территории, связанной с утилизацией отходов, переработкой, хранению ТБО, строительством каких либо объектов, связанных с этой длительностью на прилегающей территории... — пишет один из участников обсуждения.



Еще одно важное замечание касалось выбора места для размещения комплекса. Некоторые участники категорически не согласились с проведением экологической экспертизы и любых работ, связанных с утилизацией отходов, на территории, прилегающей к садоводческому товариществу «Красный Пахарь» в Набережно-Морквашском сельском поселении. Они подчеркнули, что это может негативно повлиять на экологическую обстановку и здоровье местных жителей.

— ...Я очень долго искала экологически чистое место недалеко от города для строительства жилого дома. Такое место я нашла в СНТ «Красный Пахарь». Продала единственную квартиру, построила жилой дом, там я со своей семьей зарегистрированы и проживаем на постоянной основе. Я как собственник недвижимости в данной локации решительно ВОЗРАЖАЮ против самой экологической экспертизы по проекту «Нефрит-Р», против любого строительства или деятельности, связанной с отходами, вблизи СНТ «Красный Пахарь». Я против...— отмечает другая участница.

Также были высказаны опасения по поводу возможного загрязнения воздуха и подземных вод в результате деятельности комплекса. Участники указали на необходимость тщательного анализа рисков и обеспечения безопасности населения, особенно в условиях, когда рядом находятся жилые комплексы и туристические зоны.

скриншот документации ОВОС КТОУОС "Нефрит-Р"

Организаторы обсуждений, представители МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Казани», отметили, что проведение государственной экологической экспертизы является обязательной процедурой, регламентированной законодательством. Они также подчеркнули, что рассматриваемая технология предназначена для эксплуатации в местах накопления и образования отходов на всей территории России и не предполагает строительство предприятия по обращению с отходами на указанном земельном участке.

В ответ на замечания участников организаторы заверили, что производственный экологический контроль будет осуществляться в соответствии с законодательством, а лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны будут проводиться согласно санитарным правилам и нормативам.



скриншот документации ОВОС КТОУОС "Нефрит-Р"

Строительство МСЗ в России приостановлено

Разработчиком завода по производству оборудования для мусоросжигательных заводов является ООО «НПО «Нефрит». Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор компании Эдуард Вилищук, на территории завода не планируется строительство мусоросжигательного комплекса, а будет размещена только производственная база для изготовления оборудования. Республиканские Минсельхоз и Минлесхоз не выразили возражений против размещения производства в указанной локации.

Говоря о самом оборудовании, стоит отметить, что комплекс «Нефрит-Р» позволяет перерабатывать отходы различных категорий, включая промышленные и коммерческие отходы III—IV классов опасности, коммунальные бытовые отходы, медицинские отходы лечебных учреждений. Максимальная производительность одной установки достигает 1 500 килограммов сырья в час, причем рабочие режимы позволяют эксплуатировать оборудование непрерывно в течение 8 000 часов ежегодно.

В 2019 году в России началось строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ). Планировалось построить один завод в Казани и четыре в Московской области. Финансирование осуществлялось за счет частных инвестиций и кредитов, без использования бюджетных средств. Первоначально запуск казанского МСЗ был запланирован на конец 2022 года, но из-за возникших проблем сроки были перенесены сначала на конец 2026 года.

Недавно глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил о приостановке строительства из-за высоких процентных ставок по кредитам. Он отметил, что проекты будут возобновлены при снижении ставок или получении государственной поддержки. В настоящее время компания ведет переговоры с банками о льготных кредитах и планирует использовать собственные средства.

Напомним, что только в Казани ежедневно образуется от 1,5 до 2 тысяч тонн мусора различных категорий. Однако только 10-11% твердых коммунальных отходов направляются на сортировку, а на переработку попадает всего 5,1%. Остальная масса отходов отправляется на полигоны, что создает серьезную проблему, требующую модернизации системы обращения с отходами. При этом генеральный директор УК ПЖКХ Евгений Чекашов заявил, что в планах приобретения оборудования этого завода нет. В регоператоре «Гринта», обслуживающем Закамье, сообщили, что согласно территориальной схеме, утвержденной Кабмином Татарстана, на территории Восточной зоны не предусмотрено строительство объектов с использованием оборудования по сжиганию ТКО.

Дмитрий Зайцев