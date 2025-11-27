Елабужскую ЦРБ в Татарстане проверят по поручению депутатов Госсовета
С запросом провести проверку Елабужской ЦРБ обратился глава фракции ЛДПР Руслан Юсупов
Территориальное управление Росздравнадзора проверит Елабужскую ЦРБ на предмет обеспечения пациентов лекарственными средствами. Решение об этом принято сегодня в ходе выступления главы Росздравнадзора Владислава Виниченко в парламенте.
— ЛДПР совместно с государственной страховой компанией «Ак барс Мед» провела встречу с населением Елабуги. Масса жалоб поступила на Елабужскую ЦРБ в части обеспечения лекарственными препаратами, — сообщил депутат Госсовета Руслан Юсупов.
— Принято, — ответил Виниченко.
