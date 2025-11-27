В Татарстане назначили пять новых мировых судей
С представлением выступил председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов на заседании Госсовета республики
На 16‑м заседании Госсовета Татарстана утвердили кандидатуры пяти новых мировых судей. С представлением выступил председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов. Он сообщил, что все кандидаты прошли необходимые проверочные процедуры и не имеют препятствий для избрания.
- Светлана Закирова назначена мировым судьей судебного участка №1 по Бавлинскому району.
- Эльнара Гараева — судебного участка №12 по Советскому району Казани.
Обе будут занимать должности в течение трех лет.
- Без ограничения срока полномочий избран Булат Мухаметшин (судебный участок №6 по Вахитовскому району Казани).
- Без ограничения срока полномочий избрана Мария Соколовская (судебный участок №1 по Зеленодольскому району).
- И.о мирового судьи по судебному участку №1 Набережных Челнов стала судья в отставке Светлана Дарьина.
На этом же заседании Госсовет в ходе рейтингового голосования выбрал членов Общественной палаты.
