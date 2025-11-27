Новости общества

В Татарстане назначили пять новых мировых судей

11:39, 27.11.2025

С представлением выступил председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов на заседании Госсовета республики

Фото: Динар Фатыхов

На 16‑м заседании Госсовета Татарстана утвердили кандидатуры пяти новых мировых судей. С представлением выступил председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов. Он сообщил, что все кандидаты прошли необходимые проверочные процедуры и не имеют препятствий для избрания.

  • Светлана Закирова назначена мировым судьей судебного участка №1 по Бавлинскому району.
  • Эльнара Гараева — судебного участка №12 по Советскому району Казани.

Обе будут занимать должности в течение трех лет.

  • Без ограничения срока полномочий избран Булат Мухаметшин (судебный участок №6 по Вахитовскому району Казани).
  • Без ограничения срока полномочий избрана Мария Соколовская (судебный участок №1 по Зеленодольскому району).
  • И.о мирового судьи по судебному участку №1 Набережных Челнов стала судья в отставке Светлана Дарьина.

На этом же заседании Госсовет в ходе рейтингового голосования выбрал членов Общественной палаты.

Наталья Жирнова

