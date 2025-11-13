Сергея Ботайкина назначили замначальника Татарстанской таможни

В круг его обязанностей войдут техническое обеспечение, эксплуатация таможенной инфраструктуры, социальное и медицинское обеспечение сотрудников

Фото: предоставлено Татарстанской таможней

Приказом Федеральной таможенной службы Сергея Ботайкина назначили замначальника Татарстанской таможни. Соответствующая кадровая ротация вступит в силу с 14 ноября 2025 года.

Сергей Ботайкин родился 16 сентября 1980 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет и Институт социальных и гуманитарных знаний. Его профессиональная карьера неразрывно связана с Татарстанской таможней: с 2003 года он прошел путь от государственного таможенного инспектора до руководящей должности. За 22 года службы Ботайкин работал в ключевых подразделениях, включая отделы связи, инспектирования и профилактики правонарушений, правовой отдел и отделение дознания.

С 2021 года он возглавлял организационно-аналитический отдел, а с июня 2025 года исполнял обязанности замначальника таможни. В круг его новых обязанностей войдут материально-техническое обеспечение, эксплуатация таможенной инфраструктуры, организация закупок, социальное и медицинское обеспечение сотрудников.

Майор таможенной службы Ботайкин отмечен ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» тех степеней, юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Ветеран таможенной службы».

Анастасия Фартыгина