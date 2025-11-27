«ИИ» возглавил рейтинг самых упоминаемых слов в соцсетях в 2025 году

С января по ноябрь 2025 года это слово встретилось более чем в 22,3 тыс. сообщений

Фото: Екатерина Петрова

Компания «Медиалогия» представила рейтинг самых часто упоминаемых слов в русскоязычных социальных медиа за 2025 год. Данные исследования имеются в распоряжении ТАСС. Лидером рейтинга стало слово «ИИ»: с января по ноябрь 2025 года оно встретилось более чем в 22,3 тыс. сообщений.

На втором месте оказалось слово «Max» с 10,3 тыс. упоминаний, а тройку лидеров замкнуло слово «лабубу», которое пользователи употребили 4,5 тыс. раз.

Всего в рейтинг включили 15 слов. Среди прочих в него вошли «имба», «окак», «брейнрот», «промпт», «сияй», «слоняра» и «прайм эра», расположившиеся ниже трех лидеров. Замыкают список «слоп», «договорнячок», «пу‑пу‑пу», «интервидение» и «свага».

В «Медиалогии» пояснили методику составления рейтинга. Учитывались слова, которые либо недавно появились в русском языке, либо приобрели новые смысловые оттенки. Ключевым критерием отбора стал рост упоминаемости — не менее 100% по сравнению с 2024 годом. Анализ охватывал русскоязычные сообщения на основных платформах социальных медиа, а также на форумах и в блогах.

Напомним, что «ред-флаг», «сигма» и «проявленность» вошли в шорт-лист «Слова 2025 года» по версии «Грамота.ру».

Наталья Жирнова