В Татарстане почти завершены программы капремонта социально-культурных объектов

Единственной программой, где еще продолжаются работы, остается ремонт медицинских стационаров

В Татарстане практически полностью завершены программы капремонта социально-культурных объектов, реализуемые в текущем году. В работе остается лишь одна программа, касающаяся ремонта медицинских стационаров. Об этом сегодня доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.



Из 34 программ ремонта социально-культурных объектов, запланированных на текущий год, 33 уже завершены. Единственной программой, где еще продолжаются работы, остается ремонт медицинских стационаров, входящий в республиканскую программу. По ней выполнение оценивается в 93%, работы ведутся на 3 из 19 объектов. За отчетные две недели были сданы два объекта — в Сабинском районе и в Казани.

Полностью завершена программа по строительству 27 объектов отрасли «Культура», благодаря сдаче за прошедшие полмесяца двух объектов в Кукморском районе и одного объекта в Казани. Также завершилась программа капитального ремонта детских оздоровительных лагерей, последний объект которой был сдан в Зеленодольском районе республики за отчетный период.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в текущем году охватывает 911 жилых объектов в 42 муниципалитетах. Общее выполнение по ней составляет 98%. На сегодняшний день программные мероприятия полностью завершены в 33 муниципальных образованиях. Подрядные организации закончили работы в 798 домах, включая 40 объектов в 13 муниципалитетах, сданные за последние полмесяца.

В 107 многоквартирных домах Казани в этом году уже заменили 324 лифта, срок службы которых истекал. До конца декабря в городе запланирована замена еще 191 подъемника.



Рената Валеева