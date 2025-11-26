Многодетным семьям в Татарстане выдали более 54 тыс. земельных участков

В перечень на получение включили 72 249 заявителей

Фото: Ирина Плотникова

По состоянию на 21 ноября в Татарстане в перечень на получение земельных участков включили 72 249 многодетных заявителей. В общую долевую собственность семьям дали 54 451 участок, сообщили в пресс-службе Минземимущества республики.

На кадастровом учете в Татарстане состоят 61 192 земельных участка, в том числе 11 520 — в Казани и 4 771 — в Набережных Челнах. В столице подано 18 158 заявлений жителей, автограде — 9 505 заявлений.

Напомним, жителям Казани и Набережных Челнов хотят предоставить возможность выбрать денежную компенсацию вместо участка. Семьям предлагают 200 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина