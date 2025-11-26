На финансовом рынке Татарстана выявили 17 нелегальных организаций

Среди них — 13 субъектов с признаками нелегальных кредиторов и одна финансовая пирамида

Фото: Артем Дергунов

За девять месяцев 2025 года Банк России выявил на финансовом рынке Татарстана 17 нелегальных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка по республике.

Среди них — 13 субъектов с признаками нелегальных кредиторов, одна финансовая пирамида и три организации, незаконно привлекавшие инвестиции граждан. Информацию о них передали в правоохранительные органы.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Незаконные инвестиционные предложения офлайн и в интернете могут размещать не только мошеннические проекты, но и некоторые субъекты малого и среднего предпринимательства, которые стараются напрямую привлечь инвестиций физических лиц, но не учитывают при этом законодательные ограничения. За это предприниматели могут быть привлечены к ответственности, — предупредили татарстанцев.

Перед заключением любого договора на оказание финансовых услуг важно проверить компанию, клиентом которой гражданин собирается стать. Это можно сделать на сайте Банка России.

За последние три года татарстанцы потеряли из-за финансовых пирамид более 4 млрд рублей. Жертвами мошенников стали более 5 тыс. человек.



Галия Гарифуллина