Каждая вторая компания в России планирует поднять зарплату сотрудникам в 2026 году
Не собираются увеличивать доход персонала 24% работодателей
Каждая вторая компания — 48% — в России планирует поднять зарплату сотрудникам в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования get experts.
Не собираются менять размер дохода сотрудников 24% работодателей. О планируемом сокращении заявили 3% компаний. При этом каждый четвертый опрошенный — 25% — затруднился с ответом. В этом году, по словам работодателей, зарплаты персонала выросли в 66% компаний, не изменились — в 30%, упали — в 4%.
Основным вызовом в 2026 году респонденты назвали оптимизацию расходов (39% ответов). Главными HR-вызовами, по ожиданиям компаний, станут высокие ожидания кандидатов в части размера вознаграждений и соцпакета (38%) и необходимость пересмотра мотивационных пакетов сотрудников (31%).
Большинство работодателей — 89% — сталкивались с дефицитом кадров. В 2026 году этого ожидают 94% опрошенных. Чаще всего не хватает узкопрофильных специалистов. Собираются увеличивать наем в новом году 35% компаний.
Напомним, почти треть россиян — 29% — надеются на увеличение дохода в 2026 году. Продумывают конкретные шаги к его росту еще 12% жителей.
