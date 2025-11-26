Каждая вторая компания в России планирует поднять зарплату сотрудникам в 2026 году

Не собираются увеличивать доход персонала 24% работодателей

Фото: Максим Платонов

Каждая вторая компания — 48% — в России планирует поднять зарплату сотрудникам в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования get experts.

Не собираются менять размер дохода сотрудников 24% работодателей. О планируемом сокращении заявили 3% компаний. При этом каждый четвертый опрошенный — 25% — затруднился с ответом. В этом году, по словам работодателей, зарплаты персонала выросли в 66% компаний, не изменились — в 30%, упали — в 4%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основным вызовом в 2026 году респонденты назвали оптимизацию расходов (39% ответов). Главными HR-вызовами, по ожиданиям компаний, станут высокие ожидания кандидатов в части размера вознаграждений и соцпакета (38%) и необходимость пересмотра мотивационных пакетов сотрудников (31%).

Большинство работодателей — 89% — сталкивались с дефицитом кадров. В 2026 году этого ожидают 94% опрошенных. Чаще всего не хватает узкопрофильных специалистов. Собираются увеличивать наем в новом году 35% компаний.

Напомним, почти треть россиян — 29% — надеются на увеличение дохода в 2026 году. Продумывают конкретные шаги к его росту еще 12% жителей.



Галия Гарифуллина