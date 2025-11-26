Голикова: сертификат на маткапитал выдали более 15 млн российских семей

Потратили эти средства свыше 14,6 млн родителей

С момента запуска программы материнского капитала сертификат получили более 15 млн российских семей, потратили — свыше 14,6 млн. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

С 2026 года в России появится новая мера, подлежащая софинансированию, добавила спикер. Речь идет о выплате в 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собственные демографические программы с 2023 года начали действовать в 85 регионах. На их реализацию заложено ежегодное финансирование в размере 12,5 млрд рублей до 2030 года. Правительство утвердило перечень из 10 возможных мер, подлежащих софинансированию.

Количество многодетных семей в России с начала года значительно увеличилось, превысив 3,9 млн. За тот же период почти на 300 тыс. выросло и число детей, воспитывающихся в таких семьях.

Галия Гарифуллина