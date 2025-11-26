Квартальнов: «Ак Барс» отказывается отпускать Терехова в аренду

Агент хоккеиста обвинил казанский клуб в нежелании расставаться с игроком, которому не дают игрового времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» отказался отпускать Семена Терехова в аренду в другой клуб. Об этом рассказал хоккейный агент Никита Квартальнов.

В услугах Терехова заинтересованность проявили четыре клуба, однако «Ак Барс» не стал рассматривать эти предложения. При этом клуб лишает нападающего игровой практики в основном составе команды.

— Тереховым интересовалось четыре клуба, причем почти все были согласны на аренду, но «Ак Барс» отказался его отпускать. Мотив клуба понятен: в случае травмы Терехова могут поднять в основу. Но такого момента может и не быть. Плюс ему уже 23 года, а в ВХЛ он показывает, что эту лигу он перерос. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Но пока «Ак Барс» его не отпускает даже в аренду, — сказал Квартальнов «Спорт-Экспрессу».

Семен Терехов привлекается к основному составу «Ак Барса» с сезона-2022/23. В прошлом чемпионате нападающий провел за «барсов» 39 матчей с учетом плей-офф, забросил шесть шайб и набрал десять очков.

В нынешнем сезоне Терехов сыграл за «Ак Барс» лишь одну игру, в которой отметился результативной передачей. Форвард играет в фарм-клубе казанцев в альметьевском «Нефтянике», где набрал 26 (16+10) очков в 28 матчах. Терехов идет в топ-4 лучших бомбардиров Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в текущем регулярном чемпионате.



Зульфат Шафигуллин