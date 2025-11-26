Минфин рассмотрит введение туристического налога на аренду жилья с 2026 года

Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Динар Фатыхов

Минфин России совместно с Минэкономразвития планирует в 2026 году проанализировать возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

— Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и, соответственно, применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом, — цитирует главу Минфина РИА «Новости».

Министр уточнил, что ведущую роль в подготовке соответствующего анализа будет играть Минэкономразвития как профильное ведомство в сфере развития туризма.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Отвечая на вопрос о потенциальном введении туристического налога на аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов подчеркнул, что на данный момент этот вопрос пока не рассматривается, однако «тема в проработке».

— В следующем году мы вернемся к этому вопросу и, соответственно, вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог, — добавил Силуанов, указывая на возможное расширение сферы применения налога в будущем.

Самарская гордума приняла решение о введении туристического налога на территории города. Новый сбор начнет действовать с 1 января 2026 года и будет взиматься с гостиничного бизнеса в местный бюджет.

Рената Валеева