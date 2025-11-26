Генсек НАТО: Украина получит $5 млрд вооружений по программе PURL к концу 2025 года

Он добавил, что «поставки все еще возможны»

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что к концу 2025 года Украина получит вооружения на сумму около $5 млрд в рамках механизма PURL, посредством которого европейские страны закупают американское оружие. Об этом Рютте сообщил в интервью испанскому изданию El País.

— К концу этого года мы достигнем [в поставках оружия] примерно 5 миллиардов долларов, то есть около миллиарда долларов в месяц. Мы идем по пути к поставке всего оружия на Украину, — цитирует Рютте издание.

По той же программе Варшава предоставит Киеву $100 млн на военную помощь до конца 2025 года.

По словам генсекретаря НАТО, речь идет не только об инициативе PURL, но и о чешской инициативе по боеприпасам, а также о попытках Литвы и Дании закупить оборонное оборудование у самой Украины. Рютте отметил, что европейские страны продолжат поставлять оборудование из своих запасов, и признал при этом, что после трех-четырех лет конфликта эти запасы сокращаются. Однако он добавил, что «поставки все еще возможны».

На фоне этих европейских инициатив отчет инспекции Министерства обороны США выявил существенные задержки в поставках боеприпасов Украине по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Согласно отчету, поставки задерживаются на срок от одного до 18 месяцев. По пяти контрактам подрядчики не только нарушили сроки, но и не выполнили обязательства по объемам.

По состоянию на 30 ноября 2024 года недопоставка составляла более 336 000 снарядов, что превышает 55% от заказанного количества. К июню 2025 года было поставлено около 328 000 единиц (98% от первоначального плана), однако сроки завершения оставшихся поставок до сих пор не определены.

Рената Валеева