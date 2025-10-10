Сенат США одобрил военный бюджет на 2026 год, включая $500 млн помощи Украине

Деньги будут направлены на заключение Пентагоном контрактов с производителями вооружений, а не на прямую передачу техники и средств

Сенат Конгресса США в четверг подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о военных расходах на 2026 финансовый год в размере $925 млрд. В законопроект также включено $500 млн на оказание помощи Украине в сфере безопасности.

За документ проголосовали 77 сенаторов, против высказались 20. Для одобрения законопроекта в верхней палате Конгресса требовалась поддержка не менее 60 человек.

Ключевым положением законопроекта является продление и расширение Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно. $500 млн, выделенные в рамках USAI, будут направлены на заключение Пентагоном контрактов с производителями вооружений, а не на прямую передачу техники и средств из американских арсеналов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что в сентябре Палата представителей Конгресса приняла свою версию законопроекта о военных расходах на 2026 финансовый год, предусматривающую почти $900 млрд, в том числе $400 млн на помощь Украине.

Теперь финальная версия документа будет дорабатываться в специальной комиссии, состоящей из представителей обеих палат Конгресса. После согласования законопроект будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее Трамп сообщил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта в секторе Газа, объявив, что Израиль и движение ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.



Рената Валеева