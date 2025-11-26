Оператор ЕБС выступил против штрафов за переход ж/д путей по биометрии

Сейчас привлечь нарушителя к ответственности можно лишь в случае, если факт нарушения зафиксирован сотрудниками транспортной полиции

Фото: Максим Платонов

Центр биометрических технологий (ЦБТ), являющийся оператором Единой биометрической системы (ЕБС), выступил с резкой критикой инициативы Минтранса о введении автоматических штрафов за незаконный переход железнодорожных путей с использованием камер и технологий распознавания лиц. Об этом пишут «Ведомости».

Инициатива Минтранса предполагает, что для внедрения дистанционного штрафования необходимо внести изменения в закон о персональных данных, разрешив обработку биометрических данных граждан без их согласия — исключительно в целях контроля за соблюдением правил на железной дороге. В настоящее время привлечь нарушителя к ответственности можно лишь в случае, если факт нарушения был зафиксирован на месте сотрудниками транспортной полиции.

В ЦБТ заявили, что предложение Минтранса «противоречит базовым принципам обращения с биометрическими данными, закрепленным в федеральном законодательстве». Ключевым среди них в организации назвали принцип добровольности регистрации биометрии.

предоставлено Сергем Саначиным

— Россиянам гарантировано, что их биометрические данные не будут использоваться без их ведома, в том числе для наложения штрафов. Принуждение к сдаче биометрии запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто отказался регистрировать биометрию, — подчеркнули в ЦБТ.

Кроме того, оператор ЕБС особо отметил, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе Единой биометрической системы ни с нормативной, ни с технической точки зрения.

Министерство транспорта объясняет свою инициативу необходимостью снижения числа несчастных случаев на железнодорожных путях. По данным ведомства, в 2024 году на путях погибли 1100 человек, а за семь месяцев 2025 года — уже 580 человек.

Рената Валеева