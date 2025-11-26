Трамп: план США по Украине сокращен с 28 до 22 пунктов

Республиканцы сочли первоначальную версию плана «слишком пророссийской»

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенный американской администрацией план мирного урегулирования на Украине претерпел изменения: число пунктов сокращено с 28 до 22. По словам Трампа, многие вопросы в рамках предложенной концепции уже решены «очень благоприятным образом». Об этом пишет ТАСС.

— Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция, — заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One. Он прокомментировал критику со стороны некоторых членов Республиканской партии, которые сочли первоначальную версию плана «слишком пророссийской».

— И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из них (вопросов) были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом, — добавил Трамп.

Ранее стало известно, что Вашингтон представил 28-пунктный план по украинскому урегулированию, который вызвал неоднозначную реакцию среди европейских партнеров Киева.

23 ноября в Женеве состоялись консультации между представителями США и Украины по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал встречу как «самую продуктивную» с начала конфликта. Однако издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженной атмосфере, а украинская сторона настаивала на внесении правок в документ. По информации «РБК-Украина», большинство пунктов было согласовано, но ряд вопросов остался для дальнейшего обсуждения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, дата встречи которых пока не определена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что Москва рассматривает американский план как «субстантивный» и считает, что он может послужить основой для будущих переговоров.

Рената Валеева