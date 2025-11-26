Ученые, возможно, нашли прямое доказательство существования темной материи

Почти столетие назад была выдвинута гипотеза о том, что она формирует скопления вокруг галактик и образует космическую паутину

Фото: сгенерировано при помощи нейросети qwen.ai

Международная группа ученых, возглавляемая профессором Томонори Тотани из Токийского университета, возможно, впервые получила прямое доказательство существования темной материи. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на результаты нового исследования, которое может стать прорывным в многолетних поисках загадочной субстанции.

Почти столетие назад была выдвинута гипотеза о том, что невидимая темная материя формирует скопления вокруг галактик и образует космическую паутину. На эту субстанцию, составляющую, как предполагается, 27% Вселенной, до сих пор не удавалось получить прямого подтверждения.

Согласно исследованию, исходящие из центра нашей галактики — Млечного Пути — гамма-лучи, по-видимому, несут в себе след темной материи. Анализ данных, полученных с космического телескопа Ферми, позволил обнаружить характерный паттерн гамма-излучения, соответствующий форме гало темной материи.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Одна из наиболее распространенных теорий предполагает, что темная материя состоит из слабовзаимодействующих массивных частиц, известных как вимпы. При столкновении эти частицы аннигилируют, высвобождая всплеск гамма-излучения, которое и было зафиксировано учеными.

Профессор Тотани назвал работу «решающим прорывом» в поисках темной материи. Однако ученые предостерегают от поспешных выводов. Для окончательного подтверждения требуется исключить альтернативные объяснения наблюдаемого сигнала, связанные с другими астрофизическими процессами. Решающим доказательством станет обнаружение аналогичного спектра гамма-лучей в других областях космоса, например в карликовых галактиках. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы полностью подтвердить эти результаты.

Рената Валеева