Рахимов объяснил поражение «Рубина» от «Арсенала» и вылет из Кубка России

Тренер считает, что у казанской команды все складывалось хорошо

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил поражение от тульского «Арсенала» и вылет из Кубка России. Казанская команда уступила в Туле в серии пенальти 2:3, основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Рахимов считает, что «Рубин» играл неплохо, но все равно допустил болезненное поражение.

— Мы прекрасно понимали, что нас ждет и будет тяжелая игра. Видели последние матчи «Арсенала». Почти все игроки играли в Премьер-лиге. У нас все складывалось неплохо, но в завершающей фазе были проблемы. Пенальти — лотерея, но когда в два мяча ведешь — это поражение тем более болезненное. Нужно уметь держать удар. Значит, Кубок мы не должны выиграть в этом году. Такое случается, — сказал тренер «Рубина» в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Рубин» завершил выступление в текущем розыгрыше Кубка России. В минувшем сезоне казанцы дошли на один раунд дальше, чем в нынешнем турнире.

Ранее источники «Реального времени» сообщали, что перед Рахимовым была поставлена цель дойти до полуфинала Кубка России.

В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» занимает 7-е место с отставанием в 11 очков от лидера. В следующем матче турнира, 30 ноября в 19:00 по московскому времени, казанцы сыграют в гостях с «Зенитом».

Зульфат Шафигуллин