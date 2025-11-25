Российские Ту-160 казанского производства совершили полет над водами Арктики

Продолжительность полета составила более 11 часов

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160, произведенные на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщило Минобороны России.

— Cтратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, — заявили в ведомстве.

Продолжительность составила более 11 часов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ту-160 — советский и российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах, он считается самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире. В среде летчиков получил прозвище «Белый лебедь», в классификации НАТО — Blackjack.

Казанский авиационный завод, где производятся эти машины, активно участвует в программе возобновления и модернизации парка стратегической авиации. Планируется, что к 2027 году предприятие выпустит 10 новых ракетоносцев Ту-160М2, а также продолжит работы по глубокой модернизации существующих самолетов до версии Ту-160М.

Рената Валеева