Администрация объяснила, почему дорога к поселку Удачный не подлежит ремонту

Обращение жителей в прокуратуру Высокогорского района не выявило нарушений

Фото: Реальное время

Жители поселка Удачный столкнулись с проблемой ненадлежащего состояния двухкилометрового участка дороги, ведущей к их домам. Обращения по поводу ремонта, поступающие в течение нескольких лет, пока не привели к решению проблемы, сообщает ГТРК «Татарстан».

По информации жителей, дорога полностью разбита, что затрудняет проезд для легковых и грузовых автомобилей, а также передвижение пешеходов. Отмечается, что из-за отсутствия уличного освещения в темное время суток происходят инциденты, включая съезды машин в кювет. Школьный автобус из-за состояния дороги регулярно требует ремонта, вынуждая школьников ходить пешком. Сообщалось о случаях, когда экстренные службы, включая скорую помощь, не могли оперативно добраться до жителей.

Жители самостоятельно организуют отсыпку дороги щебнем и строительным мусором, однако эти меры дают лишь временный эффект, и через месяц покрытие вновь приходит в негодность. Предложенный администрацией альтернативный объездной путь также оказался непригодным для проезда из-за грязи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Обращение жителей в прокуратуру Высокогорского района не выявило нарушений.

Глава Усадского сельского поселения Рустем Сибгатуллин прокомментировал ситуацию, заявив, что дорога не принята на баланс муниципалитета и проходит через частные земли, что ограничивает возможности использования бюджетных средств. Он также отметил, что по дороге ежедневно движется строительная техника, что приводит к ее разрушению. По мнению администрации, асфальтовое покрытие, сделанное в текущих условиях, придет в негодность в течение нескольких лет, пока идет застройка поселка.

В поселке Удачный насчитывается более двухсот домов. Проблема с дорогой, по заявлению администрации, не будет решена капремонтом до завершения строительных работ в населенном пункте.

Накануне председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жителей деревни Калмурзино.

Рената Валеева