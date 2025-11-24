Бастрыкин взял на контроль дело о нарушениях в татарстанской деревни Калмурзино

Там наблюдаются проблемы с дорожной инфраструктурой и коммунальным обслуживанием

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жителей деревни Калмурзино. Там наблюдаются проблемы с дорожной инфраструктурой и коммунальным обслуживанием, сообщили в пресс-службе.

Жители деревни на протяжении долгого времени страдают от непригодного состояния дорог: асфальтовое покрытие полностью отсутствует, а грунтовое полотно регулярно размывается, что приводит к образованию многочисленных ям и затрудняет проезд для любого транспорта.

Помимо проблем с дорогами, местные жители сталкиваются с отсутствием базовых коммунальных услуг. Несмотря на своевременную и полную оплату коммунальных платежей, в населенном пункте не организован вывоз бытовых отходов, а также не осуществляется должное обслуживание систем газо— и электроснабжения. Отмечается, что многочисленные обращения граждан в компетентные органы до настоящего времени не принесли каких-либо результатов.

В связи с данными фактами СУ СКР по Татарстану уже возбудило уголовное дело.



