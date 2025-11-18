Аналитики рассказали, сколько нужно зарплат татарстанцам, чтобы купить Lada Granta

Эксперты провели совместное исследование, чтобы выяснить, сколько времени потребуется среднестатистическому жителю Татарстана, чтобы накопить на популярную модель авто. Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авито Авто» и «Авито Работе».

Исследование основано на анализе средних зарплатных предложений в вакансиях, размещенных в третьем квартале 2025 года, и рекомендованных розничных цен на три популярных новых автомобиля: Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro (без учета возможных скидок и акций).

Автомобили и их стоимость:

Lada Granta в комплектации Comfort (1,6 л., 90 л. с., МКПП) — 1 080 000 рублей.

Haval Jolion в комплектации Elite (1,5 л., 150 л. с., РКПП, полный привод) — 2 499 000 рублей.

Geely Monjaro в комплектации Flagship (2,0 л., 238 л. с., АКПП, полный привод) — 4 852 000 рублей.

В третьем квартале 2025 года среднее зарплатное предложение в Татарстане составило 79 900 рублей. Исходя из этого показателя, для приобретения автомобилей потребуется следующее количество месяцев:

Lada Granta — чтобы накопить на новую машину, жителям Татарстана потребуется 13,5 месяца;

Haval Jolion — для его покупки срок накопления составит 31,3 месяца;

Geely Monjaro — приобретение флагманской модели потребует самых продолжительных усилий — 60,7 месяца (более 5 лет).

Исследователи также сравнили эти данные с общероссийскими. Среднее зарплатное предложение по России в тот же период составило 82 100 рублей. При таком сценарии сроки накопления выглядят следующим образом:

Lada Granta — 13,2 месяца;

Haval Jolion — 30,4 месяца;

Geely Monjaro — 59,1 месяца.

По итогам октября 2025 года продажи легковых машин в России составили 653 тыс. штук, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 18% превышает показатели сентября текущего года.

