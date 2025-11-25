Зеленский принял большую часть мирного плана Трампа, заявил премьер Британии

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Президент Украины Владимир Зеленский принял значительную часть пунктов плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеозвонка с лидерами стран «коалиции желающих», фрагменты которого были показаны в эфире телеканала Sky News.

— Я думаю, что мы движемся в положительном направлении. Есть свидетельства того, что большая часть текста может быть принята, как заявил [в разговоре со мной] Владимир [Зеленский], — отметил глава британского правительства.

Ранее телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщал, что Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту, хотя некоторые детали плана еще предстоит уладить.

Напомним, пункт об использовании российских замороженных активов в процессе восстановления Украины был исключен из плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на переговорах в Женеве.



Рената Валеева