Сбой светофоров спровоцировал пробки в центре Казани
Наиболее сложная ситуация с движением наблюдается на Право-Булачной улице
Сегодня в центре Казани, на пересечении улиц Марселя Салимжанова — Татарстан и Пушкина — Островского, перестали работать светофоры, что привело к образованию заторов на дорогах.
Участки улиц, прилегающие к перекресткам, отображаются красным цветом на онлайн-картах, несмотря на то, что общая загруженность движения в приложении оценивается в 4 балла.
По информации корреспондента «Реального времени» и данным картографических сервисов, наиболее сложная ситуация с движением наблюдается на Право-Булачной улице.
