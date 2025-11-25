Сбой светофоров спровоцировал пробки в центре Казани

Наиболее сложная ситуация с движением наблюдается на Право-Булачной улице

Фото: Максим Платонов

Сегодня в центре Казани, на пересечении улиц Марселя Салимжанова — Татарстан и Пушкина — Островского, перестали работать светофоры, что привело к образованию заторов на дорогах.

Участки улиц, прилегающие к перекресткам, отображаются красным цветом на онлайн-картах, несмотря на то, что общая загруженность движения в приложении оценивается в 4 балла.

скриншот с сайта 2ГИС

По информации корреспондента «Реального времени» и данным картографических сервисов, наиболее сложная ситуация с движением наблюдается на Право-Булачной улице.

Рената Валеева