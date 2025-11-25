В Казани прошел Кубок России по водному поло «Мастерс»

В своих категориях первые места заняли женский ватерпольный клуб «Кинеф-Мастерс» из города Кириши, команды «ВК Казань» и «Динамо-Мастерс» из Москвы

Фото: предоставлено СК «Синтез»

С 14 по 15 ноября в плавательном бассейне МБУ «СОК» Казань» при поддержке спортивного клуба «Синтез» прошел любительский Кубок России «Мастерс» по водному поло.

В розыгрыше Кубка приняли участие девять команд в трех различных категориях — «Женщины 35+», «Мужчины 45+» и «Мужчины 50+». Эти соревнования показывают, что возраст не преграда для новых побед и новых достижений.

В турнире приняла участие казанская команда «ВК Казань», которая по результатам соревнований заняла 1-е место в своей группе, набрав восемь очков и не допустив ни единого поражения. В соревнованиях за «ВК Казань» принял участие прославленный ватерполист, призер многих международных соревнований и президент спортивного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров.

предоставлено СК «Синтез»

— Самое главное — вновь испытать эмоции в родном бассейне. Спасибо организаторам за проведение игр. Тут главное участие, а не победа. Но каждый хочет победить, забить, — поделился впечатлениями от матча Ирек Хайдарович.

По результатам турнира в своих категориях первые места заняли женский ватерпольный клуб «Кинеф-Мастерс» из города Кириши, команда «ВК Казань» и «Динамо-Мастерс» из Москвы.

Реклама. ООО «Спортивный клуб «Синтез»