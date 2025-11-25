Мухаметшин предложил усилить роль экспертных советов Госсовета Татарстана

В повестке дня также стоял вопрос ротации состава советов

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин провел встречу с председателями экспертных советов и руководителями профильных комитетов парламента. В ходе совещания были озвучены инициативы, направленные на усиление роли экспертного сообщества в законотворческом процессе и обновление его состава.

Ключевым предложением главы парламента стало расширение полномочий профильных комитетов Госсовета, которым будет предоставлено право создавать рабочие группы. Эти группы, формируемые из числа членов экспертных советов и привлеченных специалистов, займутся предварительной проработкой вопросов, входящих в компетенцию комитетов.

— Такой подход позволил бы сконцентрированно работать над конкретной задачей с выработкой нестандартных вариантов решений для их последующего обсуждения на уровне экспертных советов и соответствующих комитетов Государственного совета, — пояснил Фарид Мухаметшин.

В повестке дня также стоял вопрос ротации состава экспертных советов. Было отмечено, что относительно экспертных советов при комитетах шестого созыва составы обновились практически наполовину. Председатель Госсовета призвал все комитеты проанализировать текущие составы и внести четкие предложения по ротации на уровне 10—15%, акцентируя внимание на привлечении максимального количества практиков, в том числе способных озвучить критическую точку зрения.

Кроме того, Мухаметшин предложил расширить состав экспертных советов за счет включения депутатов представительных органов местного самоуправления. Он также подчеркнул необходимость активного участия членов экспертных советов в отчетных заседаниях городских и районных советов, коллегиях министерств и ведомств республики, а также проведения тематических лекций в рамках парламентских семинаров.

Принявшие участие во встрече руководители экспертных советов вкратце рассказали о своем вкладе в разработку и подготовку законопроектов, а также озвучили ряд предложений.



Рената Валеева