КАМАЗ сообщил о падении продаж тяжелых грузовиков в России на 54% за 10 месяцев

В компании отказались раскрывать данные о продажах грузовиков в абсолютных цифрах

Российский рынок новых грузовых автомобилей массой более 14 тонн в январе — октябре 2025 года пережил значительное сокращение, показав падение на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным КАМАЗа, с третьего квартала отмечается «разворот рынка к восстановлению».

Снижение регистраций грузовиков компании составило всего 15% за десять месяцев текущего года к АППГ. В результате доля КАМАЗа на рынке выросла до 32% против 17% годом ранее.

Особо сложная ситуация наблюдается в сегменте магистральных тягачей, где падение достигло 71%. Однако и здесь КАМАЗу удалось увеличить свою долю вдвое — до 18%, что, по заявлению пресс-службы, свидетельствует о лучших продажах магистральников по сравнению с другими игроками рынка.

В компании отказались раскрывать данные о продажах грузовиков в абсолютных цифрах, сославшись на требования конфиденциальности.

Между тем независимые подсчеты аналитического агентства «Автостат», опубликованные во вторник, также подтверждают резкий спад. По их данным, за январь — октябрь 2025 года на российском рынке было зарегистрировано 37,9 тысячи тяжелых грузовых автомобилей (HCV) полной массой свыше 16 тонн, что на 57% меньше прошлогоднего показателя.

Согласно данным «Автостата», лидером рынка остается КАМАЗ с долей в 29,5%. За ним следуют три китайских производителя: Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) и FAW (9%). Пятерку лидеров замыкает белорусский МАЗ с долей 7,2%. В топ-10 также вошли Howo (5%), «Урал» (4,3%), Dongfeng (3,4%), Sany (2,9%) и JAC (1,5%). Рыночные доли прочих производителей не превышают 1,5%.

Производственные подразделения ПАО «КАМАЗ» возобновили работу в режиме полной пятидневной рабочей недели начиная с 10 ноября. Это решение было принято по инициативе гендиректора компании Сергея Когогина, который ранее объявил о планах по улучшению производственной активности.

Рената Валеева