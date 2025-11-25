В Татарстане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» направили 14 млрд рублей

Половина из этой суммы — федеральные средства, а вторая половина — средства республики

В Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на дорожное строительство в 2025 году направлено 14,2 млрд рублей, что позволило выполнить работы на дорогах общей протяженностью более 200 км. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в правительстве.

— Наша задача сегодня — всю эту пятилетку не снижать этот показатель, — заявил министр.

Вместе с тем, перед регионом стоит серьезный вызов по доведению до нормативного состояния региональных дорог. Их протяженность в республике составляет почти 14 тыс. км, и на данный момент лишь 52% из них соответствуют нормативным требованиям.

В текущем году в рамках нацпроекта были выполнены масштабные работы на дорогах общего пользования регионального и местного значения:

региональные дороги: отремонтировано 15,6 км, финансирование составило 1,4 млрд рублей;

казанская агломерация: работы проведены на 21,8 км дорог (17 участков) с инвестициями 2 млрд рублей;

набережночелнинская агломерация: обновлено 11,3 км дорог (три участка) на 1,4 млрд рублей;

нижнекамская агломерация: приведено в порядок около 3 км дорог (два участка) на 480 млн рублей.

Кроме того, по нацпроекту осуществляются строительство, капремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений. Протяженность отремонтированных дорог регионального значения составила 149,1 километра на 79 участках. В нормативное состояние также приведены 23 мостовых сооружения общей протяженностью более 1 тысячи метров.

Рената Валеева