Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетят Альметьевск в декабре этого года
В городе состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 57
6 декабря в Альметьевске состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 57. Местом проведения выбран спорткомплекс «Юбилейный».
В программе мероприятия запланированы поединки с участием спортсменов высокого уровня.
Среди почетных гостей турнира ожидается присутствие известных бойцов смешанных единоборств, включая чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова, Умара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.
Ранее Нурмагомедов обратился к сооснователю популярного мессенджера Telegram Павлу Дурову с предложением провести совместную тренировку. Инициатива была озвучена спортсменом в его социальных сетях. Непобежденный боец предложил Дурову объединиться для тренировочного занятия. Тот в свою очередь оперативно отреагировал на предложение. Основатель Telegram ответил Нурмагомедову, запросив точное место проведения возможной тренировки.
