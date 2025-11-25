Новости общества

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетят Альметьевск в декабре этого года

15:51, 25.11.2025

В городе состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 57

Фото: Татьяна Демина

6 декабря в Альметьевске состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 57. Местом проведения выбран спорткомплекс «Юбилейный».

В программе мероприятия запланированы поединки с участием спортсменов высокого уровня.

Среди почетных гостей турнира ожидается присутствие известных бойцов смешанных единоборств, включая чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова, Умара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.

Ранее Нурмагомедов обратился к сооснователю популярного мессенджера Telegram Павлу Дурову с предложением провести совместную тренировку. Инициатива была озвучена спортсменом в его социальных сетях. Непобежденный боец предложил Дурову объединиться для тренировочного занятия. Тот в свою очередь оперативно отреагировал на предложение. Основатель Telegram ответил Нурмагомедову, запросив точное место проведения возможной тренировки.

Рената Валеева

