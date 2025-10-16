В Татарстане за месяц на нацпроекты потратили более 4,5 млрд рублей

До конца года в республике выделено 44 млрд рублей на реализацию 11 подобных проектов

Фото: Динар Фатыхов

За первые девять месяцев 2025 года в Татарстане общий объем финансирования составил 29,3 млрд рублей, что соответствует 66,4% от запланированных годовых показателей. На данный момент они составляют 44,1 млрд рублей, сообщает Минфин РТ.

Наибольшие объемы финансирования были направлены на следующие программы:

«Семья» — 11,0 млрд рублей;

«Молодежь и дети» — 4,8 млрд рублей;

«Инфраструктура для жизни» — 9,0 млрд рублей;

«Продолжительная и активная жизнь» — 3,1 млрд рублей;

«Кадры» — 796,6 млн рублей;

«Экологическое благополучие» — 455,9 млн рублей;

«Эффективная и конкурентная экономика» — 120,9 млн рублей.

В текущем году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете республики предусмотрено 44,1 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем заявлялось месяц назад. Из этой суммы 24,1 млрд рублей выделяется из федерального бюджета, а 20 млрд рублей — из регионального. Месяц назад исполнение по 11 проектам составило 24,7 млрд рублей, за период с 16 сентября по 16 октября Татарстан направил в эту сферу 2,6 млрд рублей.



Наталья Жирнова