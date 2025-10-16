В Татарстане за месяц на нацпроекты потратили более 4,5 млрд рублей
До конца года в республике выделено 44 млрд рублей на реализацию 11 подобных проектов
За первые девять месяцев 2025 года в Татарстане общий объем финансирования составил 29,3 млрд рублей, что соответствует 66,4% от запланированных годовых показателей. На данный момент они составляют 44,1 млрд рублей, сообщает Минфин РТ.
Наибольшие объемы финансирования были направлены на следующие программы:
- «Семья» — 11,0 млрд рублей;
- «Молодежь и дети» — 4,8 млрд рублей;
- «Инфраструктура для жизни» — 9,0 млрд рублей;
- «Продолжительная и активная жизнь» — 3,1 млрд рублей;
- «Кадры» — 796,6 млн рублей;
- «Экологическое благополучие» — 455,9 млн рублей;
- «Эффективная и конкурентная экономика» — 120,9 млн рублей.
В текущем году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете республики предусмотрено 44,1 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем заявлялось месяц назад. Из этой суммы 24,1 млрд рублей выделяется из федерального бюджета, а 20 млрд рублей — из регионального. Месяц назад исполнение по 11 проектам составило 24,7 млрд рублей, за период с 16 сентября по 16 октября Татарстан направил в эту сферу 2,6 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».