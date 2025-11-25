Число преступлений в общественных местах в Казани снизилось на 48% за пять лет

Однако наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних

Фото: Михаил Захаров

За пять лет число преступлений в общественных местах в Казани снизилось на 48%. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами исполкома Николай Кузнецов на совместном заседании Комитета по законности и правопорядку и экспертного совета при комитете в Госсовете Татарстана.

За этот период в городе также уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-30%), и ДТП с участием нетрезвых водителей (-55%). Однако преступность среди несовершеннолетних выросла. Больше правонарушений стали фиксировать в сфере оборота наркотиков и преступлений с использованием ИТ-технологий.



— По итогам текущих 10 месяцев тенденция роста по этим преступлениям пошла на спад. Количество подростковой преступности снизилось на 2,8%, в сфере ИТ-технологий — на 27%, — добавил спикер.

По его словам, особое значение приобретает миграционная политика. На 1 октября в Казани состоят на официальном миграционном учете почти 58 тыс. иностранцев. В 2024 году их насчитывалось порядка 52 тысяч.

— Одну из наших главных задач мы видим в организации устойчивого взаимодействия между работодателями, использующими труд иностранцев, и миграционной службой, что будет способствовать более эффективной работе МВД по снижению иностранной преступности, — подчеркнул Кузнецов.

Напомним, за последние три года татарстанцы потеряли из-за финансовых пирамид более 4 млрд рублей. В дополнение к классическим схемам сегодня преступники используют различные проекты, в которых задействован интернет.

Галия Гарифуллина