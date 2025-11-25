В ЛДПР предложили ввести ежемесячное пособие для безработных с детьми

Размер пособия должен быть не ниже минимального размера оплаты труда

Фото: Роман Хасаев

Законопроект о выплате ежемесячного пособия для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей, разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Об этом сообщает ТАСС.

— Сегодня семьям, где один из родителей не работает, а занимается воспитанием детей, приходится нелегко. Не работают, как правило, женщины, а они получают пособие на ребенка только первые полтора года. Такой подход слабо учитывает объективные трудности, когда в семье двое и более детей разного возраста. Мы предлагаем законопроект, который позволяет выплачивать «родительскую зарплату», — заявил Слуцкий.

Согласно документу, размер пособия не может быть ниже минимального размера оплаты труда — сегодня он составляет 22 440 рублей. Средства будут начисляться со дня рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком семилетнего возраста.

Напомним, недавно глава Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила выплачивать многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты. Речь идет о прогрессивной системе оплачиваемого отпуска по уходу за третьим и последующими детьми.



Галия Гарифуллина