Мэрия отчиталась о готовности Казани к зимнему сезону

В городе подготовлено 577 единиц уборочной техники, из которых 523 переоборудованы для работы в зимних условиях

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал о готовности города к зимнему периоду. По его словам, столица полностью готова к зимнему периоду. В городе подготовлено 577 единиц уборочной техники, из которых 523 переоборудованы для работы в зимних условиях. Об этом он заявил во время брифинга в Доме правительства.

Площадь убираемых дорог и тротуаров составляет около 23 млн кв. м. Для утилизации снега в городе работают 8 стационарных снегоплавильных пунктов с суммарной производительностью 8 тыс. тонн в сутки. Места временного складирования снега согласованы с Минэкологией.

Вместе с тем, как отмечает замруководителя исполкома, в рамках программы «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано 12 участков дорог общей протяженностью 7 км, включая такие улицы, как Сахалинская, Воровского, Ямашева и другие. Всего на ремонт дорог было направлено 21,43 млрд рублей.

Кроме того, в рамках программы «Наш двор» и ремонта изношенных слоев было отремонтировано 29 участков дорог общей площадью более 1 млн кв. метров, а также 102 участка в 40 жилых массивах.

В целях повышения безопасности дорожного движения (БДД) были проведены работы на 68 аварийных участках дорог, включая перекрестки ул. Чистопольской с ул. Бичурина, проспекта Победы с ул. Дубравной и другие.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в пригороде Казани появится крупный район на 7 тысяч жителей и общей площадью свыше 200 тысяч «квадратов» жилья. Новый ЖК планируют построить в Высокогорском районе Татарстана возле железнодорожной платформы «Кендери».

Дмитрий Зайцев