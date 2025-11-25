В Татарстане вынесли приговор за контрабанду ювелирных изделий стоимостью свыше 1,6 млн рублей

Подсудимой назначили штраф в размере 300 тыс. рублей

В Татарстане Лаишевский районный суд вынес приговор по делу о контрабанде ювелирных изделий стоимостью свыше 1,6 млн рублей. Местной жительнице назначили штраф в размере 300 тыс. рублей с изъятием украшений в доход государства, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Как установил суд, в августе она прибыла в казанский аэропорт из-за рубежа.

— При себе у нее находились ювелирные изделия — браслеты, кольца и другие украшения — стоимостью свыше 1,6 млн рублей. При оформлении въезда на территорию Российской Федерации ввозимые предметы роскоши она не задекларировала. В ходе проведения в аэропорту таможенного досмотра среди ее личных вещей ювелирные украшения обнаружены и изъяты, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в международном аэропорту Шереметьево задержали 43-летнего иностранца, прибывшего из Индии. У него было обнаружено более тысячи ювелирных изделий, включая украшения из золота, бриллиантов и других драгоценных камней. Общая стоимость находки составила 9,4 млн рублей.

Галия Гарифуллина