В Шереметьево у иностранца обнаружили украшения на 9,4 млн рублей

При проверке у пассажира в карманах брюк были найдены кольца, серьги и разноцветные камни, упакованные в небольшие zip-пакеты

Фото: Максим Платонов

Таможенники в международном аэропорту Шереметьево задержали 43-летнего иностранца, прибывшего из Индии, у которого было обнаружено более тысячи ювелирных изделий, включая украшения из золота, бриллиантов и других драгоценных камней. Общая стоимость находки составила 9,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Согласно информации ФТС, инцидент произошел в ходе выборочного контроля. При проверке у пассажира в карманах брюк были найдены кольца, серьги и разноцветные камни, упакованные в небольшие zip-пакеты. Мужчина объяснил, что вез подарки для друзей и не был осведомлен о таможенных правилах.

Экспертиза показала, что украшения изготовлены из золотого сплава 750, 585 и 375 пробы. В их состав вошли драгоценные и полудрагоценные камни, такие как бриллианты, танзаниты, турмалины, топазы, кварцы, адуляры, бериллы и гранаты.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса России. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штрафа до 1 миллиона рублей.



Анастасия Фартыгина