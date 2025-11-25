СМИ: министр армии США представит России сокращенный план по Украине

По данным Politico, в документе будет 19 пунктов вместо первоначальных 28

Фото: Реальное время

Министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня предоставит России сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.



По данным издания, это произойдет на встрече в Абу-Даби. План сокращает первоначальный документ США из 28 пунктов примерно до 19.

Напомним, ряд зарубежных СМИ сообщает о том, что Дэниел Дрисколл находится в столице ОАЭ для переговоров с представителями России. По их данным, министр армии США провел переговоры вечером 24 ноября. Следующий раунд запланирован на 25 ноября.

Собеседник CBS News добавил, что встреча необходима, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед». Как утверждает источник Financial Times, Киеву было известно о предстоящей встрече.



Галия Гарифуллина