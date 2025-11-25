Новости общества

В Республиканской офтальмологической больнице Татарстана произошла смена руководства

10:35, 25.11.2025

С 7 ноября и.о главврача является Елена Жиденко

Фото: скриншот с сайта РКОБ

С 7 ноября исполняющей обязанности главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы (РКОБ) им. профессора Адамюка назначена Елена Жиденко. Эта информация появилась в «СПАРК».

Прежний руководитель Дина Хусаинова, возглавлявшая больницу с мая 2018 года, покинула пост. Информация о ее дальнейшем карьерном пути не известна.

Елена Жиденко — заслуженный врач Татарстана с высшей квалификационной категорией по офтальмологии. За ее плечами — более 25 лет профессионального опыта: работа врачом‑офтальмологом в Набережных Челнах и Нижнекамске, руководство офтальмологическими отделениями, должности заместителя главного врача в РКОБ. С января 2021 года она занимала пост заместителя главного врача по поликлинической части РКОБ.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Жиденко также является главным внештатным офтальмологом Управления здравоохранения Казани и экспертом Росздравнадзора по Татарстану в области контроля качества офтальмологической помощи.

Наталья Жирнова

ОбществоМедицина Татарстан

