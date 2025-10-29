Татарстан экспортировал почти 35 тыс. тонн масличных культур с начала года

Фото: Алексей Вангаев

Татарстан экспортировал почти 35 тыс. тонн масличных культур с начала 2025 года по 23 октября. Качество и безопасность всей продукции были подтверждены специалистами филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в республике.

Основную долю экспорта исследованной масличной продукции составили лен (13,8 тыс. т, или 40%), рапс (12,9 тыс. т, 37%) и горчица (5,1 тыс. т, 15%). Кроме того, в зарубежные страны были отгружены подсолнечник, вика, расторопша, рыжик и техническая конопля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Масличные культуры, выращенные в Татарстане, отгружались в 12 стран мира, включая Беларусь, Китай, Польшу, Латвию и Монголию.

В тройку ключевых импортеров вошла Беларусь, закупившая рапс, горчицу, вику и лен в совокупном объеме почти 14 тыс. т (39%), при этом рапс занял основную часть экспорта (12,9 тыс. т). Китай импортировал 10 тыс. т льна (29%), а Польша — около 7,2 тыс. т (21%) горчицы, вики, льна и рыжика.

Примечательно, что в текущем году объемы проанализированной и отправленной в Монголию масличной продукции выросли в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,2 тыс. т, причем основным видом продукции стала горчица.

Татарстан является одним из основных производителей зерновых и масличных культур Поволжья. В текущем году валовой сбор масличных в республике уже превысил 900 тыс. т, что на 7% больше урожая, полученного годом ранее (839 тыс. т).

По данным регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, основной масличной культурой продолжает оставаться подсолнечник (более 400 тыс. т), за которым следует яровой рапс (свыше 320 тыс. т). Популярность подсолнечника объясняется высоким спросом со стороны татарстанских переработчиков и производителей подсолнечного масла, продукция которых высоко ценится за рубежом благодаря качеству.

Анастасия Фартыгина